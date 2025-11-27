Bologna Salisburgo 4-1 Bernardeschi in gol | i rossoblù di Italiano stupiscono in Europa League Vittoria nettissima al Dall’Ara

Bologna Salisburgo, Italiano vince 4-1. L’ex Juve Bernardeschi segna il terzo gol. Decisivi anche Dallinga e Orsolini in una gara con il VAR protagonista. Il Bologna ha conquistato una vittoria convincente in Europa League, battendo il Salisburgo per 4-1. La partita è stata ricca di gol e ha visto l’ottima prestazione di Federico Bernardeschi, ex attaccante della Juventus, autore di una rete. L’allenatore Vincenzo Italiano può dirsi soddisfatto del potenziale offensivo. Il Bologna ha aperto le marcature al 26? con Jens Odgaard (1-0), ma il Salisburgo ha pareggiato subito con Yorbe Vertessen al 33? (1-1). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

