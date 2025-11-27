Bologna preoccupano le babygang E di notte cresce l’insicurezza

Bologna tra sicurezza e microcriminalità. Le baby gang preoccupano il 65% dei cittadini, la microcriminalità è percepita in aumento dal 59% delle persone e la maggioranza dei bolognesi (il 53%) ritiene inefficace l’intervento delle forze dell’ordine nel prevenire crimini nel proprio quartiere. In più, lo scarso controllo del territorio da parte di autorità o enti locali è ritenuta la prima causa della microcriminalità (35%). Pesa anche l’immigrazione incontrollata (34%). Quello della sicurezza e della prevenzione, insomma, è un tema in primo piano nel dibattito pubblico e politico italiano, capace di incidere fortemente sulla percezione della qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

