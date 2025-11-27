Bollini Rosa 2026-2027 | en plein dell' Aoum che si conferma come eccellenza nazionale

Anconatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Prevenzione, diagnosi e cure alle donne, l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche premiata con il massimo del punteggio durante la cerimonia dei Bollini Rosa dalla Fondazione Onda Ets per il biennio 2026-27. Il presidio di 'Torrette' porta a casa 3 bollini e 2 vanno al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

bollini rosa 2026 2027 en plein dell aoum che si conferma come eccellenza nazionale

© Anconatoday.it - Bollini Rosa 2026-2027: en plein dell'Aoum che si conferma come eccellenza nazionale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Rete Ospedaliera Bollino Rosa: Novità e Opportunità per il Biennio 2026-2027 - Il 27 novembre verrà presentato il network degli Ospedali Bollino Rosa, un'importante iniziativa dedicata alla salute femminile. Come scrive tuobenessere.it

bollini rosa 2026 2027C'è un ospedale 'a misura' di donna, premiate con il bollino rosa 370 strutture - Il riconoscimento ai centri per la promozione della medicina di genere, che si sono distinti per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e ... Segnala repubblica.it

Fondazione Onda, online bando bollino rosa 2026-27 ospedali vicini alle donne - Fino al 31 maggio 2025 gli ospedali interessati, pubblici e privati accreditati al Servizio sanitario ... Scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Bollini Rosa 2026 2027