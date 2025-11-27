Bolle di fuoco mercatini laboratori e shopping per Bagnacavallo d' inverno

Sono previsti per sabato 29 e domenica 30 novembre i primi appuntamenti del lungo calendario di “Bagnacavallo d’inverno”, che vedrà il centro storico e le frazioni animarsi per tutte le festività natalizie con luci, spettacoli, mostre, laboratori, musica, cinema, mercatini, negozi aperti e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - "Bolle di fuoco", mercatini, laboratori e shopping per "Bagnacavallo d'inverno"

