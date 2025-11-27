Petritoli (Fermo), 27 novembre 2025 – Alcuni cacciatori segnalano la presenza di presunti bocconi avvelenati in un campo agricolo dopo che un cane ne ingerisce due. Il cane è salvo, e sono entrati in azione i carabinieri forestali per le indagini del caso. E’ successo domenica mattina a Petritoli, nella campagna collinare in corrispondenza di via Vermana. Qui, nella zona che costeggia il fosso, due cacciatori stavano battendo la zona con tre cani. Ad accorgersi di alcuni bocconi sospetti, è stato uno dei due uomini, che ha notato delle salsicce coperte di polvere bianca, abbandonate tra l’erba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bocconi avvelenati tra l’erba, un cane ne ingerisce 2: il padrone gli salva la vita