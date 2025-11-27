Bocciata la mozione di centrodestra sul ritiro della manovra fiscale regionale
Muro contro muro in consiglio regionale dell'Umbria sulla manovra fiscale che ha introdotto l'aumento dell'addizionale Irpef e Irap. L'aula di Palazzo Cesaroni ha bocciato con i voti della maggioranza (11 no) la mozione presentata dai consiglieri di centrodestra (FdI, Lega, Forza Italia) che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
