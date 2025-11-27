BMW Z4 Final Edition un’interpretazione esclusiva della roadster

MILANO (ITALPRESS) – Il puro piacere di guidare è da sempre parte integrante del marchio BMW. La Z4 ne rappresenta una delle espressioni più emblematiche: un autentico concentrato di divertimento di guida in chiave roadster. Fin dal lancio della prima generazione nel 2002, questa sportiva a cielo aperto conquista i clienti con la sua combinazione unica di design inconfondibile, esperienza di guida purista e dinamismo sportivo. La prossima BMW Z4 Final Edition offrirà agli appassionati, per un periodo limitato, la possibilità di ordinare una versione davvero speciale del modello, una variante che ha tutte le carte in regola per diventare un futuro pezzo da collezione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

