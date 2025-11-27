Blitz nel casa del sospettato i carabinieri trovano oltre un chilo di cocaina nascosta
Un chilo di 'coca' in casa. Nella serata di martedì 25 i carabinieri di Ostellato, supportati dall'Aliquota Radiomobile e dai militari della Stazione di Portomaggiore, hanno arrestato un uomo di 48 anni, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio.
