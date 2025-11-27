Blitz dell' Arma al Portello | chiuso un locale e 60mila euro di sanzioni

Nella serata di ieri 26 novembre, i carabinieri della Compagnia di Padova, al fine di contrastare ogni forma di criminalità diffusa a vantaggio della sicurezza percepita dalla popolazione, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Blitz dell'Arma al Portello: chiuso un locale e 60mila euro di sanzioni

Contenuti che potrebbero interessarti

Blitz dei ladri nella residenza della famiglia dell’ex deputato a Velletri. Il vigilante è stato colpito con il calcio dell’arma e poi minacciato. Da quantificare il bottino - facebook.com Vai su Facebook

Blitz dell'Arma al Portello: chiuso un locale e 60mila euro di sanzioni - Ieri sera, 26 novembre i carabinieri della Compagnia di Padova con il supporto di Nil e Nas hanno passato al setaccio il quartiere meta di centinaia di giovani. padovaoggi.it scrive

Portello: spaccio, schiamazzi e movida maleducata. Bar chiuso 30 giorni, pusher sorpreso a vendere droga sulla soglia - Trenta giorni di chiusura per essere diventato un punto d'incontro tra spacciatori e clienti e per il disturbo della quiete causato da alcuni clienti. Lo riporta ilgazzettino.it