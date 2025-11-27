Blitz contro il clan Strisciuglio di Bari | due arresti anche a Lanciano

Dodici arresti sono stati eseguiti nel corso del blitz dei carabinieri contro il clan Strisciuglio di Bari. Due misure cautelari, emesse dal gip e richieste dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo pugliese, sono state eseguite anche nel carcere di Villa Stanazzo a Lanciano.Come. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Blitz contro il clan Strisciuglio di Bari: due arresti anche a Lanciano

