Blitz contro il clan Strisciuglio di Bari | due arresti anche a Lanciano

Dodici arresti sono stati eseguiti nel corso del blitz dei carabinieri contro il clan Strisciuglio di Bari. Due misure cautelari, emesse dal gip e richieste dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo pugliese, sono state eseguite anche nel carcere di Villa Stanazzo a Lanciano.Come. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Blitz contro il clan Strisciuglio di Bari: due arresti anche a Lanciano

Telesveva. . BLITZ ANTIMAFIA A BARI, SCACCO AL CLAN STRISCIUGLIO: 12 MISURE CAUTERALI NEL QUARTIERE SAN PAOLO – REGIONALI PUGLIA, INIZIA LA STAGIONE DEI RICORSI: CHI RISCHIA – BARI, AGGRESSIONE A MEDICI E INFERMIERI - facebook.com Vai su Facebook

Blitz antimafia contro il clan Strisciuglio, 12 arresti - Riti di affiliazione ispirati alla camorra per i nuovi componenti che venivano battezzati per ufficializzare l’ingresso in una organizzazione dedit ... Segnala msn.com

I quaderni con i riti di affiliazione, le riunioni sotto casa nel lockdown: maxi blitz a Bari al clan Strisciuglio – VIDEO - L’indagine, denominata “Lockdown” e condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo, con il coordinamento della DDA di Bari, da settembre del 2019 a maggio del 2023 è un ... Scrive telebari.it

Estorsioni, armi e riti di affiliazione: così il clan Strisciuglio stritolava il quartiere San Paolo - Richieste di denaro a imprenditori e altri criminali, summit mafiosi sotto i portici, la telefonata disperata al 112 e il l ... Come scrive baritoday.it