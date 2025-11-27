Blitz al porto di Manfredonia ispezione su una nave battente bandiera portoghese | bloccata per gravi carenze
Il 26 novembre i militari della Capitaneria di Porto di Manfredonia specializzati in Sicurezza della navigazione hanno sottoposto una motonave battente bandiera portoghese di 5500 tonnellate di stazza, ad una ispezione nell’ambito del controllo sulle condizioni previste dalle Convenzioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
