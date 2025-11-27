Black point San Basilio dopo le proteste la via Nomentana è tornata a doppio senso

Come promesso nelle scorse settimane oggi, giovedì 27 novembre, è stato riaperto il doppio senso di marcia lungo a via Nomentana. Parliamo della novità più importante apportata al tanto discusso black point di San Basilio. Dopo le proteste di cittadini e comitati, il Comune aveva deciso di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

