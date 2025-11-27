Black point San Basilio dopo le proteste la via Nomentana è tornata a doppio senso
Come promesso nelle scorse settimane oggi, giovedì 27 novembre, è stato riaperto il doppio senso di marcia lungo a via Nomentana. Parliamo della novità più importante apportata al tanto discusso black point di San Basilio. Dopo le proteste di cittadini e comitati, il Comune aveva deciso di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
BLACK FRIDAY SECURITY POINT Dal 27 al 29 solo nelle nostre sedi! Offerte incredibili dedicate esclusivamente a installatori, tecnici e integratori di sistemi Compilando il modulo avrai il diritto di usufruire dello speciale buono Black Friday direttamente in - facebook.com Vai su Facebook
Dopo l’audizione dei residenti, arrivano le modifiche al “black point” di San Basilio: via Nomentana tornerà a doppio senso entro l’anno Commissione Mobilità al lavoro per una viabilità più sicura. odisseaquotidiana.com/2025/10/modifi… #Roma #Sicur Vai su X
Black point San Basilio, dopo le proteste la via Nomentana è tornata a doppio senso - Riaperta la strada in entrambi i sensi di marcia dopo le critiche al progetto di messa in sicurezza arrivate dai residenti di zona ... romatoday.it scrive
Black point San Basilio, dal 27 novembre tornano i doppi sensi di marcia - L'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè: "I correttivi tengono insieme sicurezza stradale e vivibilità del quartiere" ... Da romatoday.it
Roma, Black point San Basilio: dal 27 novembre ripristinati i doppi sensi di marcia - Roma, Black point San Basilio: dal 27 novembre ripristinati i doppi sensi di marcia, previste modifiche a semafori, segnaletica ... Da ecodallecitta.it