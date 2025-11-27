Black Friday sgambetto al Natale Il 66% anticipa la corsa ai regali Marinoni | Segnale chiaro di crisi
di Serena Convertino AREZZO Che si chiami Black Friday o Black Week poco importa. Fatto sta, che la stagione dei regali di Natale inizia proprio in queste settimane. Il Black Friday nasce negli Stati Uniti negli anni ’50 e indica il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento (oggi), quando il caos del traffico e dei negozi affollati portava tradizionalmente polizia e giornali di Philadelphia a definirlo “nero”. Oggi, è il venerdì dei grandi sconti tra online e negozi: un appuntamento fisso che cambia il calendario degli acquisti ma che - spiega Confcommercio - non fa crescere i volumi finali. A dirlo è Franco Marinoni (nella foto), direttore generale di Confcommercio Toscana, che analizza un fenomeno ormai stabile anche nel territorio aretino: "Le famiglie sono prudenti, attente al prezzo, e cercano ogni occasione per risparmiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La guida al Black Friday Amazon per non perdersi tra migliaia di sconti e sfruttare le offerte migliori! - facebook.com Vai su Facebook
I patch anti brufoli di Garnier Pure Active al Black Friday di Amazon, scontati del 50%: come utilizzarli al meglio, e perché vale la pena farne una scorta Vai su X
Black Friday LIDL: albero di Natale a meno di 20€ è realtà - Per il Black Friday 2025, da LIDL l'albero di Natale costa meno di 20 euro ed è un'occasione imperdibile per preparare la casa alle feste! Si legge su msn.com
Black Friday 2025 in Italia: quando inizia, cosa comprare e le migliori idee regalo per Natale - Il Black Friday 2025 è alle porte e rappresenta l'occasione perfetta per anticipare i regali di Natale approfittando di sconti eccezionali su una vastissima gamma di prodotti. Scrive corrieredellumbria.it
20 idee regalo di Natale sotto i €20. Perfette da comprare al Black Friday - 20 idee regalo di Natale sotto i 20 euro: giochi, accessori, beauty e gadget tecnologici, perfetti da acquistare al Black Friday per sorprendere amici e parenti. Come scrive money.it