Black Friday sgambetto al Natale Il 66% anticipa la corsa ai regali Marinoni | Segnale chiaro di crisi

di Serena Convertino AREZZO Che si chiami Black Friday o Black Week poco importa. Fatto sta, che la stagione dei regali di Natale inizia proprio in queste settimane. Il Black Friday nasce negli Stati Uniti negli anni ’50 e indica il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento (oggi), quando il caos del traffico e dei negozi affollati portava tradizionalmente polizia e giornali di Philadelphia a definirlo “nero”. Oggi, è il venerdì dei grandi sconti tra online e negozi: un appuntamento fisso che cambia il calendario degli acquisti ma che - spiega Confcommercio - non fa crescere i volumi finali. A dirlo è Franco Marinoni (nella foto), direttore generale di Confcommercio Toscana, che analizza un fenomeno ormai stabile anche nel territorio aretino: "Le famiglie sono prudenti, attente al prezzo, e cercano ogni occasione per risparmiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

