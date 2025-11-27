Black Friday l' avvertimento | Diffidate dagli sconti eccessivi

“Il Black Friday può rappresentare sicuramente una buona opportunità per i consumi, ma nella sua versione italiana, che ha in pratica eliminato la promozione giornaliera facendola diventare una Black Week o un prolungamento indiscriminato, talvolta gli sconti sono veramente impossibili da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Black Friday, l'avvertimento: "Diffidate dagli sconti eccessivi"

Sconti black friday, come evitare le truffe online: i consigli dell'esperto - E' black friday anche in Liguria: l'ultimo venerdì del mese di novembre, il giorno dopo la festa del Ringraziamento americana, ecco il giorno delle offerte e degli sconti che dagli Usa è arrivata orma ... Come scrive primocanale.it

Black friday, guida agli acquisti: come fare shopping evitando le frodi - Oltre alla percentuale di sconto bisogna fare attenzione a politiche di reso, costi di ... Secondo repubblica.it