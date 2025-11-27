Black Friday impazza | vince l' online

13.45 Impennata del "Black Friday".Quest'anno è previsto un giro di affari di 4-5 mld di euro, con crescita del 20% rispetto al 2024 e del 145% rispetto al 2018. L'online continua a imporsi come il canale preferito per gli acquisti degli italiani. L'occasione viene sfruttata per fare anche acquisti natalizi da oltre due terzi degli intervistati(66,7%, in crescita rispetto al 64,3% del 2024) Dati Codacons e Confcommercio. Ma numerose le truffe: l'Europa ha ricevuto il 44% di tutti i tentativi di truffa globali legati al Black Friday. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it