Black Friday domina la prudenza Le promozioni fanno incassare ma rendono più magro il Natale
Periodo di Black Friday, dai dati lodigiani arriva il segnale di un mercato prudente ma reattivo. Sono anche i numeri del Lodigiano a fotografare l’andamento del Black Friday 2025, che si conferma un appuntamento capace di trainare le vendite, soprattutto online, ma con effetti diretti sulle spese natalizie. Secondo l’analisi del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza, il giro d’affari complessivo generato nelle tre province raggiunge i 238 milioni di euro, con una crescita del 7% rispetto al 2024, sostenuta in particolare dagli operatori digitali. Il dato emerge da un sondaggio condotto su 312 imprese, per il 90% con meno di 9 addetti e in larga parte attive nel commercio al dettaglio non alimentare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
La guida al Black Friday Amazon per non perdersi tra migliaia di sconti e sfruttare le offerte migliori! - facebook.com Vai su Facebook
I patch anti brufoli di Garnier Pure Active al Black Friday di Amazon, scontati del 50%: come utilizzarli al meglio, e perché vale la pena farne una scorta Vai su X
Black Friday, domina la prudenza. Le promozioni fanno incassare ma rendono più magro il Natale - Solo il 22% dei negozianti non ha rilevato incrementi. Come scrive ilgiorno.it
Black Friday, le 5 trappole da evitare: articoli falsi, pagamenti insicuri, finti ribassi, frodi online, pacchi persi - State attenti a fornire dati personali e a chi manda sms con insistenza» ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it
Black Friday 2025, allarme truffe: aumentano del 400%. I consigli per non farsi fregare - Offerte irresistibili ma anche pericoli nascosti, aumentano le frodi digitali: quali accorgimenti possono salvarci. Lo riporta supereva.it