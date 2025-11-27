Black Friday domina la prudenza Le promozioni fanno incassare ma rendono più magro il Natale

Periodo di Black Friday, dai dati lodigiani arriva il segnale di un mercato prudente ma reattivo. Sono anche i numeri del Lodigiano a fotografare l’andamento del Black Friday 2025, che si conferma un appuntamento capace di trainare le vendite, soprattutto online, ma con effetti diretti sulle spese natalizie. Secondo l’analisi del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza, il giro d’affari complessivo generato nelle tre province raggiunge i 238 milioni di euro, con una crescita del 7% rispetto al 2024, sostenuta in particolare dagli operatori digitali. Il dato emerge da un sondaggio condotto su 312 imprese, per il 90% con meno di 9 addetti e in larga parte attive nel commercio al dettaglio non alimentare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

