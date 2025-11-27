Black Friday della formazione | l’occasione perfetta per aggiornare le proprie competenze
Il Black Friday non è più soltanto il regno dell’elettronica e dello shopping compulsivo. Negli ultimi anni anche il settore della formazione ha iniziato a utilizzare questo periodo come leva per rendere più accessibile l’aggiornamento professionale. Corsi online, master, percorsi executive e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Rispondi alla chiamata del Black Friday: fino al -50% Da domani, venerdì 29 novembre, il nostro store si riempie di occasioni imperdibili! ? Solo fino a domenica. Ci vediamo in negozio! - Via Spinelli 2, 46047, Bancole di Porto Mantovano (MN) - facebook.com Vai su Facebook
Per ogni tipo di capello, ma anche per ogni bisogno della chioma, esiste la piastra giusta. Abbiamo trovato le migliori in assoluto, scontate per il Black Friday 2025 Vai su X
Black Friday della formazione: l’occasione perfetta per aggiornare le proprie competenze - Tra sconti, coupon esclusivi e promozioni a tempo, il Black Friday si trasforma in un momento strategico per investire sulla crescita professionale. Riporta today.it
Black Friday, dal lusso allo sport: quanto vale per le aziende. «Chi sa distinguersi senza svendersi vince» - Per i brand di lusso, moda e sport, il Black Friday rappresenta ormai l’avvio delle cinque settimane più rilevanti dell’anno. Come scrive leggo.it
DaVinci Resolve: formazione gratuita e sconti per il Black Friday 2025 - L’inverno porta con sé un doppio annuncio che punta dritto al cuore di chi crea contenuti. Lo riporta techprincess.it