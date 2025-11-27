Black Friday consumi in crescita Confesercenti Bergamo | tuteliamo il commercio di vicinato
LA NOTA. Confesercenti Bergamo: «Con il Black Friday i consumi crescono anche a Bergamo ma servono regole per tutelare il commercio di vicinato». Atteso un incremento dei flussi nei negozi orobici. A Bergamo oltre un terzo delle imprese aderisce. Concorrenza online ancora troppo sbilanciata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Black Friday? Fino al 30 novembre 15% di sconto su tutta la selezione Porsche Lifestyle. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom, Centro Porsche Palermo, Centro Porsche Catania e Centro Assistenza Porsche Cosenza. #Porsche #porschelifestyle #bla - facebook.com Vai su Facebook
La settimana del Black Friday è arrivata: solo ora l’abbonamento annuale a Domani è tuo ad appena 60 euro, prezzo bloccato per sempre editorialedomani.it/abbonamenti/?u… Vai su X
Black Friday, consumi in crescita. Confesercenti Bergamo: tuteliamo il commercio di vicinato - A Bergamo oltre un terzo delle imprese aderisce. Secondo ecodibergamo.it
Black Friday e mercati: 4 idee di investimento - Vendite online in crescita e domanda anticipata: così il Black Friday diventa una bussola per investitori in cerca di segnali sulla tenuta dell’economia. Lo riporta quifinanza.it
Black Friday al galoppo verso 5 miliari di giro d'affari - Il digital si conferma il canale preferito dagli italiani, mentre due acquirenti su tre anticipano ... it.fashionnetwork.com scrive