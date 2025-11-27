Black Friday come evitare le truffe

Parmatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Black Friday è ormai alle porte ed è bene che i consumatori prestino attenzione alle varie insidie che possono nascondersi nelle promozioni. Confconsumatori richiama l’attenzione su tre possibili casistiche. BUY NOW PAY LATER: “ACQUISTA ORA, PAGA DOPO” Si tratta di un finanziamento a breve. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

black friday come evitare le truffe

© Parmatoday.it - Black Friday, come evitare le truffe

Leggi anche questi approfondimenti

black friday evitare truffeSconti black friday, come evitare le truffe online: i consigli dell'esperto - E' black friday anche in Liguria: l'ultimo venerdì del mese di novembre, il giorno dopo la festa del Ringraziamento americana, ecco il giorno delle offerte e degli sconti che dagli Usa è arrivata orma ... Si legge su primocanale.it

black friday evitare truffeBlack Friday, allarme truffe online: i consigli per evitarle - Raddoppia la sicurezza con l’autenticazione a due fattori (2FA): Anche la password migliore può essere rubata. Segnala adnkronos.com

black friday evitare truffeBlack Friday, 5 errori che ti fanno perdere soldi e dati personali: i trucchi per evitare truffe - Black Friday a rischio: 5 errori comuni che fanno perdere soldi e dati. Secondo gogomagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Black Friday Evitare Truffe