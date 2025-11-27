Black Friday 2025 sette toscani su dieci pronti agli acquisti scontati in vista del Natale
Firenze, 27 novembre 2025 - Domani, venerdì 28 novembre, è il Black Friday e quasi sette toscani su dieci prenderanno d'assalto le vie della città approfittando dell'occasione per mettere in busta il capo desiderato a un prezzo stracciato. La spesa media prevista cresce rispetto all’anno precedente: 268 euro rispetto ai 261 euro del 2024. Inoltre, il 66,1% dei consumatori toscani prevede di effettuare acquisti durante la settimana del Black Friday secondo l’indagine elaborata da Format Research per Confcommercio Toscana. Un dato alto, sebbene più contenuto rispetto alle tendenze nazionali (70,2%) che indicano un forte interesse degli italiani verso le promozioni di fine novembre, ma anche una crescente attenzione al prezzo e alla convenienza, segno di un clima di incertezza che continua a pesare sulle famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
