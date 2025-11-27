Black Friday 2025 nove italiani su dieci pronti agli acquisti
Ormai ci siamo, il Black Friday sta per iniziare e per l’edizione 2025 gli italiani prevedono di destinare un budget medio di 249 euro. Circa il 6% in più rispetto dei 235 euro spesi in media dai consumatori nel 2024. Le promozioni, iniziate già a fine ottobre, hanno generato una prima ondata di consumi. Il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
News recenti che potrebbero piacerti
La guida al Black Friday Amazon per non perdersi tra migliaia di sconti e sfruttare le offerte migliori! - facebook.com Vai su Facebook
Cosa compreremo di più: i trend del Black Friday 2025. L’identikit del Black Friday shopper, Tech lover, strategico e razionale #ANSA Vai su X
Let’s Black Friday! A Bassano del Grappa un maxi concorso con strepitosi premi - Il Grifone Shopping Center è pronto a sorprendere i suoi visitatori con l’edizione 2025 del concorso “ Let’s Black Friday! Segnala vicenzatoday.it
Confesercenti-Ipsos, aumenta spesa black friday, 4 miliardi - Il Black Friday si consolida come uno degli appuntamenti commerciali più rilevanti dell'anno. Secondo msn.com
Black friday in Appennino: quali effetti per i commercianti? - È tempo di black friday, e per il commercio di prossimità si apre una delle settimane più delicate dell’anno. Lo riporta redacon.it