Black Friday 2025 a Roma sconti e orari straordinari nei centri commerciali

Funweek.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni anno, il Black Friday è tornato e anche nel 2025 sta trascinando gli italiani – e i romani in particolare – in una vera e propria maratona di shopping pre-natalizio, tra offerte anticipate, sconti record e negozi presi d’assalto. Black Friday 2025: le date ufficiali. Nel 2025 il Black Friday cade venerdì 28 novembre, ma ormai da tempo non è più un evento limitato a un solo giorno. A Roma – come nel resto d’Italia – la maggior parte dei negozi ha esteso gli sconti trasformando l’iniziativa in una vera Black Week, che si svolge orientativamente dal 24 novembre al 1° dicembre. Molti brand iniziano addirittura ad applicare promozioni già dal 20 novembre, per poi concludere con il Cyber Monday, previsto il 1° dicembre 2025. 🔗 Leggi su Funweek.it

