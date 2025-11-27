Bisseck torna sull’Atletico | Non il risultato che meritavamo ma… – FOTO

Inter News 24 Le parole di Yann Bisseck, difensore dell’Inter, dopo la sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid. Tutti i dettagli. Il difensore dell’ Inter, Yann Bisseck, è tornato sulla sconfitta subita dai nerazzurri ieri sera contro l’ Atletico Madrid in Champions League, utilizzando i suoi social per esprimere il suo disappunto. Il giocatore ha condiviso un post carico di emozione, parlando della delusione per il risultato finale e sottolineando quanto fosse doloroso perdere una partita così combattuta, dopo aver giocato con personalità e impegno. Nonostante la delusione, Bisseck ha voluto dare un segnale di forza, promettendo di continuare a lottare con la squadra per migliorare e puntare agli obiettivi stagionali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck torna sull’Atletico: «Non il risultato che meritavamo, ma…» – FOTO

