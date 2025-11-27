Bisseck commenta la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid | La cattiveria non è il problema manca solo un po’ di fortuna
Inter News 24 Bisseck, difensore tedesco in forza nella squadra di Chivu, analizza la gara dopo il ko subito in Champions League al Metropolitano. Al termine della sconfitta per 2-1 contro l’ Atletico Madrid, Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la prestazione della Inter e il gol subito nel finale che ha deciso la partita. Nonostante una prestazione di valore, l’ Inter non è riuscita a portare a casa il risultato e Bisseck ha analizzato con realismo l’esito del match. Bisseck ha iniziato la sua riflessione con un’analisi del gol subito: «Cosa è successo? È successo che abbiamo preso gol, non so perché. 🔗 Leggi su Internews24.com
