« Ma noi siamo fuoco, Capitolo I » è il titolo dello spettacolo imponente ed elaborato che Annalisa porta in tour nei palazzetti, un'esperienza divisa in tre sogni. Con questa serie di concerti, Annalisa dimostra una volta di più di essere un'artista completa che negli anni si è trasformata ed evoluta. Lo show fonde musica, scenografia e arti visive, rendendo ogni tappa un evento unico. Annalisa ieri e oggi. guarda le foto «Questi tre sogni sono sicuramente un focus di questo show itinerante, un po' da dove tutto è partito. Sicuramente a sua volta legato all'album perché il tema del fuoco ovviamente è protagonista assoluto così come il fiume, la tigre nella citazione di Borges che in qualche modo ha ispirato un po' questo disco e appunto i sogni sono numero uno il fuoco, numero due il fiume, numero tre la tigre.

«Bisogna far pace con gli svarioni, è proprio da lì che arrivano le idee nuove». La cantante svela la sua lezione di vita e carriera