Bisaccia fuga di gas causa esplosione in un' abitazione | rimaste ferite due persone
Poco fa, a Bisaccia (AV), in Vico San Filippo, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti, congiuntamente ai Vigili del Fuoco e a personale del 118, a seguito di un’esplosione verosimilmente di natura accidentale e riconducibile a una fuga di gas all’interno di un’abitazione privata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
