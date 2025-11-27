Biodigestore | ultima furbata di De Luca ora intervenga Fico

Tempo di lettura: 3 minuti Il Coordinamento dei Comuni e del Movimento “Nessuno Tocchi L’Irpinia” scrive una lettera aperta per rilanciare la battaglia contro il biodigestore a Chianche: Nelle ultime ore della Presidenza De Luca e a poche dall’assunzione dei poteri del nuovo Governatore, l’Ufficio Speciale “Valutazioni Impatti Ambientali” della Regione Campania in data 24 Novembre 2025, con insuperabile stile istituzionale ha emesso il Decreto Dirigenziale n. 64, con il quale, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5097 2025, ha inteso rinnovare il procedimento, annullato da ben due sentenze della Magistratura Amministrativa, per escludere dalla Valutazione Impatto Ambientale il progetto di realizzazione del Biodigestore previsto nel comune di Chianche (AV), nel cuore dell’Areale di pregio DOCG “Greco di Tufo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

