Bimbo ucciso a Muggia | disposto esame tossicologico sul corpo di Giovanni
Sarà eseguito il test tossicologico sul corpo del piccolo Giovanni Trame, ucciso a coltellate dalla madre Olena Stasiuk lo scorso 12 novembre. Lo riporta Il Piccolo. L’esame è stato disposto dal Pm Alessandro Perogio, titolare del fascicolo per omicidio volontario pluriaggravato. L’obbiettivo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
