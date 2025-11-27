Bimbo ucciso a Muggia | disposto esame tossicologico sul corpo di Giovanni

Triesteprima.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà eseguito il test tossicologico sul corpo del piccolo Giovanni Trame, ucciso a coltellate dalla madre Olena Stasiuk lo scorso 12 novembre. Lo riporta Il Piccolo. L’esame è stato disposto dal Pm Alessandro Perogio, titolare del fascicolo per omicidio volontario pluriaggravato. L’obbiettivo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

