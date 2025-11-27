Bimbi nel bosco l’ex avvocato sbotta e dice tutto
Il caso dei cosiddetti “bimbi del bosco” si arricchisce di nuovi particolari dopo la clamorosa decisione dell’avvocato Giovanni Angelucci di ritirarsi dalla difesa della famiglia Trevallion-Birmingham. L’annuncio è arrivato dopo giorni di tensione e numerosi tentativi falliti di trovare una soluzione condivisa. «Ci sono state ingerenze esterne, si è incrinata la fiducia», afferma Angelucci, visibilmente provato, mentre ripercorre gli eventi che lo hanno portato a questa scelta sofferta. Leggi anche: Famiglia nel bosco, parla la zia e ribalta tutto Il motivo dell’addio dell’avvocato. La famiglia, che negli ultimi 6 mesi ha cambiato ben 4 legali, si trova ancora una volta senza una figura di riferimento per la difesa della propria posizione nella delicata questione della potestà genitoriale dei 3 figli. 🔗 Leggi su Tvzap.it
