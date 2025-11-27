Bimbi al freddo riparato il riscaldamento dopo le segnalazioni
“A seguito del mio intervento e delle pressanti sollecitazioni rivolte ai Commissari e al Dirigente del Comune di Caserta, sono lieto di comunicare che il problema del riscaldamento presso l'asilo di Puccianiello è stato finalmente risolto2. E’ quanto dichiarato da Pasquale Napoletano, ex. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Scopri altri approfondimenti
Pronti per il freddo? Le nostre tute super calde Boboli sono qui! Sconti Black Friday vi aspettiano ! #boboli #nuovacollezione #abbigliamentobambini #molfetta #newcollections #bobolifashion #bimbifashion #bimbibelli #promo #bimbebelle #bimbefelici #bimbi - facebook.com Vai su Facebook
Asilo senza riscaldamenti: bambini al freddo da due giorni - Termosifoni spenti, aule fredde e bambini costretti a seguire le attività scolastiche in condizioni inadeguate. Secondo casertanews.it
Gelo alla scuola materna, bimbi lasciati a casa all’ultimo. Genitori infuriati: “Inaccettabile” - 12: “A causa del protrarsi del problema all’impianto del riscaldamento, non possiamo garantire l’apertura” della comunale Dozza. Lo riporta msn.com
Tubo rotto, la scuola al freddo. Bimbi trasferiti alla primaria. Ieri l’incontro con i tecnici - A seguito del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento la scuola materna di Abetone è rimasta chiusa lunedì scorso lasciando i bambini a casa. Riporta lanazione.it