Bimbi al freddo riparato il riscaldamento dopo le segnalazioni

Casertanews.it | 27 nov 2025

"A seguito del mio intervento e delle pressanti sollecitazioni rivolte ai Commissari e al Dirigente del Comune di Caserta, sono lieto di comunicare che il problema del riscaldamento presso l'asilo di Puccianiello è stato finalmente risolto2. E' quanto dichiarato da Pasquale Napoletano, ex.

bimbi al freddo riparato il riscaldamento dopo le segnalazioni

© Casertanews.it - Bimbi al freddo, riparato il riscaldamento dopo le segnalazioni

