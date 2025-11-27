“A seguito del mio intervento e delle pressanti sollecitazioni rivolte ai Commissari e al Dirigente del Comune di Caserta, sono lieto di comunicare che il problema del riscaldamento presso l'asilo di Puccianiello è stato finalmente risolto2. E’ quanto dichiarato da Pasquale Napoletano, ex. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Bimbi al freddo, riparato il riscaldamento dopo le segnalazioni