Bimba uccisa dal Pitbull di famiglia ad Acerra i risultati dell'autopsia | Morso letale ma non ci fu comportamento predatorio

Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, ad Acerra, una bambina di nove mesi morì dopo essere stata morsa dal Pitbull di famiglia. Olrando Paciello, veterinario forense che ha svolto l'autopsia, spiega a Kodami le conclusioni a cui è arrivato collaborando con il medico legale Maurizio Saliva: "Non vi sono elementi che supportino un attacco ripetuto. Casi del genere possono purtroppo accadere in rare condizioni di forte eccitazione o confusione dell'animale".