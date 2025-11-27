Bimba uccisa dal Pitbull di famiglia ad Acerra i risultati dell'autopsia | Morso letale ma non ci fu comportamento predatorio
Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, ad Acerra, una bambina di nove mesi morì dopo essere stata morsa dal Pitbull di famiglia. Olrando Paciello, veterinario forense che ha svolto l'autopsia, spiega a Kodami le conclusioni a cui è arrivato collaborando con il medico legale Maurizio Saliva: "Non vi sono elementi che supportino un attacco ripetuto. Casi del genere possono purtroppo accadere in rare condizioni di forte eccitazione o confusione dell’animale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
