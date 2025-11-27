Bilancio in rosso la replica dell' Asfo | Falso non c' è nessun disavanzo
“Le notizie recentemente diffuse riguardo a una presunta perdita di 3,6 milioni di euro non corrispondono al vero”. L'Asfo ha scelto di chiarire quella cifra emersa nella proposta di bilancio preventivo del 2026 presentato dall’azienda. La replicaI conti, in verità, non sono errati essendo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
[DOCUMENTI] Cremonese, bilancio in rosso nell’anno del ritorno in Serie A: Arvedi versa 37 milioni di euro come sponsor Vai su X
Acireale Social. . VIOLENZA DI GENERE E GIUSTIZIA: AD ACIREALE IL BILANCIO DEI CINQUE ANNI DI CODICE ROSSO Si è svolta ieri sera, presso la Sala Comunale “Pinella Musmeci”, la tavola rotonda promossa dal Telefono Arcobaleno dal titolo “Violen - facebook.com Vai su Facebook