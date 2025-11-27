Bike&Wine | in viaggio sulla Strada dei Colli Piacentini un docufilm racconta il territorio
In bicicletta alla scoperta delle bellezze e dei sapori dei Colli Piacentini. E’ in sintesi il contenuto del docufilm “Bike&Wine. In viaggio sulla Strada dei Colli Piacentini” da ieri a disposizione sul canale Youtube della Strada e presentato in anteprima attraverso un evento on line al quale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
