Bici elettriche cinesi con marchio CE contraffatto | maxi sequestro della Guardia di Finanza Operazione Safe Bikes | 190 e-bike destinate ai negozi di Teramo Pescara e Ascoli Piceno

Le e-bike, destinate alla vendita in diversi punti commerciali delle province di Teramo, Pescara e Ascoli Piceno, riportavano un marchio CE falso, risultato irregolare dopo le verifiche tecniche. I titolari dei negozi coinvolti sono stati segnalati alle rispettive procure per il reato di frode in commercio, previsto dal codice penale. Secondo gli investigatori, a far scattare i controlli è stato il prezzo anomalo, molto più basso rispetto a quello di biciclette equivalenti presenti sul mercato. Oltre alla mancata conformità normativa, le Fiamme Gialle hanno evidenziato potenziali rischi per gli acquirenti: le componenti elettriche installate sui mezzi non risultavano testate né certificate, compromettendo affidabilità e sicurezza. 🔗 Leggi su Citypescara.com