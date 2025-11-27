Bici elettriche cinesi con marchio CE contraffatto | maxi sequestro della Guardia di Finanza Operazione Safe Bikes | 190 e-bike destinate ai negozi di Teramo Pescara e Ascoli Piceno
Le e-bike, destinate alla vendita in diversi punti commerciali delle province di Teramo, Pescara e Ascoli Piceno, riportavano un marchio CE falso, risultato irregolare dopo le verifiche tecniche. I titolari dei negozi coinvolti sono stati segnalati alle rispettive procure per il reato di frode in commercio, previsto dal codice penale. Secondo gli investigatori, a far scattare i controlli è stato il prezzo anomalo, molto più basso rispetto a quello di biciclette equivalenti presenti sul mercato. Oltre alla mancata conformità normativa, le Fiamme Gialle hanno evidenziato potenziali rischi per gli acquirenti: le componenti elettriche installate sui mezzi non risultavano testate né certificate, compromettendo affidabilità e sicurezza. 🔗 Leggi su Citypescara.com
Argomenti simili trattati di recente
IN PARTENZA IL SERVIZIO DI MONOPATTINI E BICI ELETTRICHE IN SHARING Partirà il 3 dicembre un nuovo servizio di monopattini e biciclette in sharing, rispettivamente 200 e 100 mezzi, utilizzabili su larga parte del territorio di Settimo Torinese. La nov - facebook.com Vai su Facebook
Possibile che non si riescano a multare monopattini e bici elettriche che sfrecciano come non mai? #torino #mobilita Vai su X
Sequestrate 190 bici elettriche non certificate importate dalla Cina - Una rete commerciale che immetteva sul mercato biciclette a pedalata assistita prive dei requisiti minimi di sicurezza è stata intercettata dalla Guardia di ... Si legge su pupia.tv
Bici made in China con falso marchio CE: sequestrate - bike pronte alla vendita in negozi delle province di Teramo, Pescara e Ascoli Piceno ... Lo riporta rainews.it
Importava bici a pezzi dalla Cina per non pagare i dazi: azienda di e-bike nei guai - bike che avrebbe evaso tra il 2019 e il 2022 il pagamento di dazi per quasi 10 milioni attraverso l’importazione di parti di ... Si legge su ilgiorno.it