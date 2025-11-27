L’ Ascoli di Tomei si presenterà al Benelli per provare immediatamente a dimenticare il brutto e pesante ko incassato domenica scorsa in casa contro la capolista Arezzo. La sconfitta ha momentaneamente ridimensionato i sogni di gloria del Picchio che era inizialmente partito per cercare di dare vita ad un testa a testa proprio con i toscani. La squadra ha ripreso ieri la preparazione in vista del confronto contro la Vis Pesaro di lunedì sera. Nel corso della settimana di lavoro programmata, il tecnico dei bianconeri sarà chiamato ad analizzare il momento di difficoltà che sta vivendo il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bianconeri smontati dall’Arezzo. Tomei cerca la ricetta per il gol