Bevisenzaplastica promuove l’uso delle borracce per limitare l’uso delle bottigliette monouso | il progetto di Fondazione Cr Firenze e Nuove Acque

Arezzo, 27 novembre 2025 – #Bevisenzaplastica, promuovere l'uso delle borracce per limitare l'uso delle bottigliette monouso. Dieci fontanelli, installati in altrettante scuole aretine, saranno al servizio di oltre seimila studenti per riempire borracce e abbandonare le bottigliette di plastica #Bevisenza plastica è il progetto di Fondazione CR Firenze e Nuove Acque che mira a ridurre l'utilizzo della plastica e, al contempo, educare le generazioni più giovani alla tutela dell'ambiente, incentivando comportamenti virtuosi. Bere l'acqua del rubinetto in borracce ecologiche è una scelta tanto semplice quanto "green" e contribuisce a limitare l'uso delle bottigliette monouso di plastica.

