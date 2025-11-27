Berrettini giornata di pesca alle Maldive e auguri social al fratello Jacopo

(Adnkronos) – Matteo Berrettini si gode qualche giorno di relax alle Maldive, dopo una lunga stagione chiusa con il trionfo in Coppa Da vis. Il campione azzurro sta trascorrendo le sue vacanze alle Maldive, in compagnia del fratello Jacopo, che proprio oggi giovedì 27 novembre festeggia il compleanno. Gli auguri sono arrivati anche sui social: . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

