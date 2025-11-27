Bernardo Silva Juve il centrocampista si libererà a parametro zero? Tutto ciò che c’è da sapere sul possibile trasferimento | c’è una buona notizia

Bernardo Silva Juve, il centrocampista portoghese del Manchester City si prepara a lasciare l’Inghilterra nel 2026. Sarà un pezzo pregiato del mercato estivo. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fornito aggiornamenti cruciali sul futuro di Bernardo Silva, nome che era stato insistentemente accostato alla Juventus nei mesi scorsi. Il talentuoso trequartista del Manchester City sembra sempre più vicino a un addio ai Citizens al termine della stagione, con la concreta possibilità di liberarsi a parametro zero. Bernardo Silva, il cui contratto scade a giugno 2026, non è attualmente in trattativa con alcuna squadra italiana, inclusa la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, il centrocampista si libererà a parametro zero? Tutto ciò che c’è da sapere sul possibile trasferimento: c’è una buona notizia

Contenuti che potrebbero interessarti

Bernardo Silva al Milan: l’annuncio ufficiale è clamoroso LA NOTIZIA https://urly.it/31d0y7 - facebook.com Vai su Facebook

Milan, puntati gli occhi in Premier League: Bernardo Silva in arrivo? Le ultime #SempreMilan #ACMilan #milan Vai su X

Juve e Milan, sognando Bernardo Silva: “A giugno, via dal City” - Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, ha già reso noto, con un annuncio, l’addio al club inglese: Milan e Juve alla finestra ... Secondo europacalcio.it

Mercato Juventus, il top del Manchester City apre alla cessione: in scadenza nel 2026, può essere il colpo della prossima estate. Di chi si tratta - Mercato Juventus, il portoghese apre all’addio: il contratto in scadenza nel 2026 lo rende il colpo a parametro zero più ambito dalla Vecchia Signora Il sogno di calciomercato di molti top club europe ... Da juventusnews24.com

Bernardo Silva Juve: annuncio del portoghese sul futuro! Ormai non ci sono più dubbi, svelati i suoi piani in vista dell’estate - Bernardo Silva Juve: ormai non ci sono più dubbi, il portoghese ha fatto questo annuncio sul suo futuro. Riporta juventusnews24.com