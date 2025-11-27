Bernardeschi Italiano cavalca l’onda dell’entusiasmo e lo sperimenta titolare in Europa League dopo il gol di Udine | posizione particolare Ruolo già ricoperto in passato alla Juve!

Bernardeschi, il piano tattico di Italiano: sfruttare la velocità dell’ex Juve sul piede forte. L’entusiasmo del gol di Udine è cruciale. Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna ha parlato ai microfoni di Sky Sport, svelando un interessante piano tattico che riguarda Federico Bernardeschi, ex fantasista della Juventus. L’allenatore ha confermato l’intenzione di schierare l’esterno in una posizione specifica, sfruttando le sue qualità migliori. Italiano ha spiegato che la chiave è usare il giocatore sul suo piede forte per la sua velocità e la forza che aveva nell’attaccare la profondità. Ha tracciato un parallelo con un altro giocatore: Ndoye nella passata stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

