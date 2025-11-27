BENU Farmacia nuovo format e nuovi servizi per quattro farmacie nella provincia di Bologna nel 2025

Bolognatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una rete di 37 farmacie dirette nel territorio di Bologna, oltre 240 collaboratori e oltre 5.000 clientipazienti serviti ogni giorno, BENU Farmacia, brand del gruppo PHOENIX Pharma Italia, consolida la propria crescita e posizione nel settore della salute e del benessere, varando una nuova. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

benu farmacia nuovo format e nuovi servizi per quattro farmacie nella provincia di bologna nel 2025

© Bolognatoday.it - BENU Farmacia, nuovo format e nuovi servizi per quattro farmacie nella provincia di Bologna, nel 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

benu farmacia nuovo formatBENU Farmacia, nuovo format e nuovi servizi per quattro farmacie nella provincia di Bologna, nel 2025 - Al centro dell’evoluzione dell’insegna retail del Gruppo PHOENIX Pharma Italia: innovazione, servizi Hub Salute e persone. Come scrive bolognatoday.it

benu farmacia nuovo formatBENU Farmacia, nuovo format e nuovi servizi con ‘Lissone 2’ nella provincia di Monza-Brianza, nel 2025 - Al centro dell’evoluzione dell’insegna retail del Gruppo PHOENIX Pharma Italia: innovazione, servizi Hub Salute e persone. Da monzatoday.it

BENU Farmacia, nuovo format e nuovi servizi per sei farmacie nella provincia di Milano, nel 2025 - Al centro dell’evoluzione dell’insegna retail del Gruppo PHOENIX Pharma Italia: innovazione, servizi Hub Salute e persone. Secondo milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Benu Farmacia Nuovo Format