Benetton Formula la storia della celebre scuderia italiana in un docufilm Sky

Today.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva su SkyBenetton Formula”, un documentario che racconta per la prima volta nella storia la celebre e rivoluzionaria scuderia italiana. Diretto da Matteo Bruno - già regista della docu-serie Rai “I grandi dimenticati” e della docuserie digitale “Perché proprio tu?” - e scritto da Giacomo. 🔗 Leggi su Today.it

benetton formula la storia della celebre scuderia italiana in un docufilm sky

© Today.it - Benetton Formula, la storia della celebre scuderia italiana in un docufilm Sky

Altre letture consigliate

benetton formula storia celebreBenetton Formula: su Sky e NOW il venerdì 28 novembre - A trent’anni dai grandi successi nel Mondiale di Formula 1 — con Michael Schumacher tra i piloti e il titolo costruttori per la scuderia — arriva “Benetton Formula”, il documentario che racconta per ... Lo riporta tuttosport.com

benetton formula storia celebre'Benetton Formula', il documentario che ripercorre l’ascesa della scuderia che cambiò la Formula 1 - A trent’anni dai successi nel Mondiale di Formula 1 — con Michael Schumacher come prima guida e il titolo costruttori conquistato dalla scuderia — arriva Benetton Formula, il documentario che per la p ... Lo riporta msn.com

“Benetton Formula”, un documentario sulla storia della scuderia di F1 - Da venerdì 28 novembre arriva su Sky Sport (e su Now) il documentario diretto da Matteo Bruno ... Si legge su sorrisi.com

Cerca Video su questo argomento: Benetton Formula Storia Celebre