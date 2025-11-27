Benessere scolastico ci siamo Una settimana di appuntamenti
Corpo, crescita e benessere condiviso: sono le parole chiave della settimana del benessere scolastico di quest’anno a Castel San Pietro Terme. Bambini, ragazzi, famiglie e comunità sono coinvolte da ieri nel progetto che attraverso incontri e attività aperte a tutti, permetterà di crescere insieme. A organizzare l’iniziativa a tema ‘Corpo e benessere’ è l’amministrazione comunale, con la collaborazione delle scuole del territorio e i loro partner educativi. "Questa edizione nasce da un lavoro di rete che unisce competenze e sensibilità diverse – spiega l’assessora alla scuola Katia Raspanti –. Investiamo così sulle nuove generazioni e su chi ogni giorno contribuisce a educarle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Il benessere emotivo è fondamentale per studenti e docenti: ecco come le emozioni influenzano il successo scolastico e la memoria. #Attualita #Didattica - facebook.com Vai su Facebook
Benessere scolastico, ci siamo. Una settimana di appuntamenti - Nutrizione, spazio, ritmo e sensorialità: ecco laboratori ad hoc, pedagogia e associazionismo. Riporta ilrestodelcarlino.it
Settimana del benessere scolastico a Castel San Pietro Terme: il corpo al centro della crescita - Torna, con una nuova edizione 2025 la Settimana del Benessere Scolastico, un progetto che trasforma la scuola e la città in un laboratorio diffuso di salute e scoperta, organizzato dall’Amministrazion ... Si legge su sassuolo2000.it
La settimana del benessere scolastico - La quinta edizione della Settimana del Benessere scolastico a Castel San Pietro promuove l'inclusione come orizzonte di senso, con laboratori, dibattiti e incontri per genitori, insegnanti e ragazzi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it