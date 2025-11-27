Corpo, crescita e benessere condiviso: sono le parole chiave della settimana del benessere scolastico di quest’anno a Castel San Pietro Terme. Bambini, ragazzi, famiglie e comunità sono coinvolte da ieri nel progetto che attraverso incontri e attività aperte a tutti, permetterà di crescere insieme. A organizzare l’iniziativa a tema ‘Corpo e benessere’ è l’amministrazione comunale, con la collaborazione delle scuole del territorio e i loro partner educativi. "Questa edizione nasce da un lavoro di rete che unisce competenze e sensibilità diverse – spiega l’assessora alla scuola Katia Raspanti –. Investiamo così sulle nuove generazioni e su chi ogni giorno contribuisce a educarle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Benessere scolastico, ci siamo. Una settimana di appuntamenti