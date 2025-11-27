Benessere a letto | tra Wa equilibrio e qui e ora

N el tempo delle agende sovraccariche e delle notti interrotte da mille pensieri, il benessere sembra diventato un miraggio. Eppure, basterebbe cambiare ritmo. Fermarsi, respirare, riscoprire la lentezza come forma di cura. Dorelan, con il suo Magazine Online, invita a farlo partendo da tre articoli che racchiudono un mondo: Wa, Equilibrio e Qui e Ora. Tre lettere per ritrovare se stessi, una notte alla volta. Dorelan e il benessere. guarda le foto Wa: la grazia dell’armonia. Wa, nella lingua giapponese, è una parola preziosa. Significa armonia, pace, unione. Non a caso, l’antico nome del Giappone, Yamato, voleva dire proprio “Grande Armonia”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Benessere a letto: tra Wa, equilibrio e qui e ora

