Benemerenze ecco i premiati

Sono state consegnate le Benemerenze civiche a cittadini che si sono contraddistinti nella vita sociale, economica e culturale nel Comune di Serra de' Conti. C'è anche un riconoscimento a chi si è impegnato durante l' alluvione del 15 settembre. Premiati il maestro Mirco Barani, direttore artistico e musicale della centenaria Società concertistica di Serra de' Conti e del Coro Francesco Tomassini – "per aver portato l'arte musicale della nostra comunità a livelli di eccellenza, contribuendo con la propria professionalità e dedizione a diffondere la passione per la musica tra i cittadini di tutte le età" – la Ditta Emar srl, realtà imprenditoriale nata nel 1978.

