Benemerenza cittadina Sfida a due
L’assegnazione del Codognese Benemerito sta entrando nella fase cruciale della decisione finale che, secondo il regolamento, spetta alla giunta municipale la quale deve deliberare entro ed inoltre il 10 dicembre prossimo. Il termine della presentazione delle domande è fissato per domenica ed oggi sul piatto vi sono sostanzialmente due candidature: quella del dottor Enzo Fiorentini (nella foto) e di Cristina Tinelli. Forse potrebbe essercene un terza di cui è venuto a conoscenza il sindaco ieri ma che deve essere ancora formalmente presentata. Ad oggi la candidatura di Fiorentini, protocollata il 21 ottobre scorso, è di fatto appoggiata da poco meno di un migliaio di persone che sono state coinvolte nella sottoscrizione di una petizione a supporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
