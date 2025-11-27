Benedict Cumberbatch assicura | Il film di Rogue Male verrà realizzato

La star britannica ha condiviso un aggiornamento sul progetto annunciato quasi 10 anni fa, non ancora entrato nella fase delle riprese. Benedict Cumberbatch ha confermato che tra i suoi prossimi progetti, come produttore tramite la sua SunnyMarch, c'è il film tratto dal romanzo Rogue Male. L'opera letteraria di Geoffrey Houseld, pubblicata nel 1939, sembra abbia ispirato Ian Fleming durante la sua creazione delle avventure di James Bond. Cosa racconta Rogue Male Il progetto era stato annunciato quasi dieci anni fa, nel 2016, senza però mai andare oltre le prime fasi dello sviluppo. Benedict Cumberbatch, durante il podcast SmartLess, ha ora condiviso un aggiornamento rivelando che spera le riprese inizino nel 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Benedict Cumberbatch assicura: "Il film di Rogue Male verrà realizzato"

