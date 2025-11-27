Bellavista e lo chef stellato Corelli | lirica tango e show cooking per i 50 anni dell' olio Brisighello

Venerdì 28 novembre, alle ore 20:30, la Pieve Tho di Brisighella (Via Siepi 2) ospiterà un evento speciale per celebrare i 50 anni dell'olio Brisighello, simbolo di qualità riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Per l’occasione, andrà in scena un concerto esclusivo sostenuto da Terra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

bellavista chef stellato corelliIl noto chef stellato Igles Corelli allo show cooking per celebrare i 50 anni dell’olio Brisighello - Dopo il concerto di Raffaello Bellavista, domenica 30 novembre avrà luogo uno show cooking curato dal noto chef stellato Igles Corelli. Secondo ravennanotizie.it

