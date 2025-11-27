Bellavista e lo chef stellato Corelli | lirica tango e show cooking per i 50 anni dell' olio Brisighello

Venerdì 28 novembre, alle ore 20:30, la Pieve Tho di Brisighella (Via Siepi 2) ospiterà un evento speciale per celebrare i 50 anni dell'olio Brisighello, simbolo di qualità riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Per l’occasione, andrà in scena un concerto esclusivo sostenuto da Terra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Bellavista e lo chef stellato Corelli: lirica, tango e show cooking per i 50 anni dell'olio Brisighello

Contenuti che potrebbero interessarti

Ogni evento racconta una storia. Da Bellavista Eventi, la nostra cucina e le vostre emozioni si incontrano in un’unica parola: passione. Ogni dettaglio è pensato per emozionare, dalle creazioni del nostro Chef alla mise en place studiata nei minimi dettagli. Il n - facebook.com Vai su Facebook

Il noto chef stellato Igles Corelli allo show cooking per celebrare i 50 anni dell’olio Brisighello - Dopo il concerto di Raffaello Bellavista, domenica 30 novembre avrà luogo uno show cooking curato dal noto chef stellato Igles Corelli. Secondo ravennanotizie.it

Corelli, lo chef stellato che tratta la brigata come una famiglia: "E la squadra vince" - E’ uno degli chef che ha rivoluzionato il mondo della ristorazione e la cucina. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Chef Corelli, serata di successo alla Locanda Appennino - Presso la locanda Appennino di Predappio si è svolta l’altra sera una cena a sei mani con tre chef stellati: ... Si legge su msn.com