Bella e battuta anche a Madrid l’Inter ricade

L'Inter perde recitando lo stesso copione del derby e delle altre grandi sfide perse in campionato. A Madrid gioca una partita coraggiosa, piena di qualità e a tratti entusiasmante col difetto di spegnersi a venti minuti dalla fine e di concedere all'atletico di Simeone due colpi: uno all'inizio in ripartenza e quello mortale in extremis con una capocciata di Gimenez. Una sconfitta che non pesa sulla classifica della Champions League, ma certamente scava un solco nell'autostima di una squadra che continua a cadere nello stesso modo. È impossibile criticare approccio, intensità e atteggiamento dei giocatori di Chivu che, però, non possono appellarsi solo alla cattiva sorte se ogni volta nei match di alto livello finisce con l'avversario che festeggia.

