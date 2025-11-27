Belen e i vip quando la notorietà fa male alla salute come il fumo
La celebrità può nuocere alla salute. A dirlo è uno studio, secondo cui le star rischiano di morire in media 4 anni prima rispetto alle persone meno esposte. I “danni” dall’ eccessiva esposizione mediatica, infatti, sarebbero paragonabili a quelli del fumo. L’elenco dei vip che subiscono le conseguenze di stress e ansia dal palcoscenico, in effetti, sembra lungo. L’ultima in ordine di tempo a parlare di un attacco di ansia prima di una intervista è stata Belen Rodriguez. Ma prima di lei anche Lady Gaga e Selena Gomez avevano fatto outing sulle sue difficoltà, così come – tra gli italiani – Emma Marrone e Fedez. 🔗 Leggi su Dilei.it
