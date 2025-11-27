Beffa al 93’ | l’Inter cade a Madrid e perde la vetta del girone
L’ Inter scivola al Metropolitano nel modo più doloroso: un colpo di testa di Gimenez al 93’ consegna all’ Atletico Madrid una vittoria pesante, interrompe la rincorsa nerazzurra alla vetta del girone e certifica la seconda sconfitta consecutiva dopo il derby. Una partita equilibrata, intensa, segnata da episodi e da un finale amaro per la squadra di Christian Chivu, capace di reagire allo svantaggio ma incapace di gestire una gara che sembrava ormai indirizzata sul pari. Un avvio coraggioso, poi il vantaggio dell’Atletico. L’Inter comincia con buon piglio, trascinata da un Dimarco ispirato: prima una punizione velenosa respinta da Musso, poi un sinistro da posizione defilata che sfiora il secondo palo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
